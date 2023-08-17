MLB》大谷翔平現在起不打都能拿MVP！ 美媒點出絕望性差距

今年美聯MVP已經被視為大谷翔平的囊中物。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽季還有大概一個半月才會走向尾聲，不過卻有一座獎項被視為已經沒有任何競爭者能夠撼動，那就是天使隊大谷翔平的美聯MVP寶座。

《The Sporting News》記者Ryan Fagan撰文指出，美聯MVP在大谷翔平拿下6、7月的美聯最佳球員後，就已經有很長的一段時間沒有任何競爭可言，更表示大谷翔平的領先幅度大到就算他現在就停止打球還是會贏下這座獎項。

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Fagan引用兩個權威棒球媒體的WAR（綜合貢獻值）值來證明大谷翔平的領先有多誇張，在《Baseball-Reference》網站上，大谷翔平投、打兩方面合計WAR為9.2；在《FanGraphs》網誌上，大谷翔平合計為8.2。而在美聯，不論是用哪個網站的數據，都沒有任何一個人能達到5.4。「這是大谷翔平的世界，而我們只是著迷的觀眾。」Fagan寫道。

隨後Fagan排出美聯MVP競爭者的第二名，但先排除掉了光芒隊的明星游擊手法蘭柯（Wander Franco），因為他近期涉入有可能讓生涯戛然而止的爭議事件。隨後點名遊騎兵隊的席格（Corey Seager）與希米恩（Marcus Semien），白襪隊的羅伯特（Luis Robert Jr.），太空人隊的塔克（Kyle Tucker）與皇家隊的小惠特（Bobby Witt, Jr.）為可能拿下第二名的人選。

光芒法蘭科最近捲入重大爭議，職棒生涯搖搖欲墜。（資料照）

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