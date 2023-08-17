網球》謝淑薇好猛！ 法網冠軍搭檔辛辛那提送蛋開胡

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽， 第6種子謝淑薇 ／中國王欣瑜雖然因雨延至隔天才展開女雙首輪，兩人臨場狀態與默契絲毫未受影響，開賽勢如破竹橫掃7局，6 ：0、6 ：1拿俄國布林可娃（Anna Blinkova） ／法國格拉切娃（Varvara Gracheva）祭旗，謝／王開胡晉級16強。

這項男、女共站，職業千分等級的北美硬地大賽，謝淑薇雖於女單會外賽止步，拿手女雙大展身手，她與今年法國公開賽冠軍搭檔、中國新星王欣瑜重新合拍，面對布林可娃以及今年剛從俄國轉籍的格拉切娃 ，謝／王展現合作默契，開賽連破帶保直接清盤，送給對手一個「鴨蛋」。次盤小薇組合乘勝追擊，躲過3個被破發點保住之後，雖然讓對方人馬勉強拿下第一個發球局，之後她們又連續雙破豪奪5局，總計僅花52分鐘快拍出線。

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謝淑薇休兵一年半自4月底復出，就在女雙捷報頻傳，甚至締造接連橫掃法網紅土、溫網草地的「海峽大滿貫」紀錄，本週她從俄亥俄州展開美國公開賽備戰行程，並與巴黎羅蘭加洛斯封后戰友王欣瑜再度組軍，打法互補的兩人，辛辛那提強勢贏球，被看好延續先前紅土賽季氣勢，再接再厲締造佳績。

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