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日職》王柏融久違升一軍先發就建功 最感謝火腿二軍教練的協助

2023/08/17 07:49

王柏融（右）。（圖片取自日本火腿官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融在經歷322天後，昨天終於重返一軍賽場，並在首打席擊出帶有2分打點的三壘安打，幫助日本火腿以6比0擊敗千葉羅德。王柏融賽後受訪坦言，很感謝火腿球團，也感謝二軍打擊教練佐藤友亮的協助。

王柏融今年以育成合約加盟日本火腿，7月底才獲升為支配下選手，前天正式登錄一軍，並在昨天獲得先發。王柏融也把握機會，首打席擊出帶有2分打點的三壘安打後，王柏融開心握拳怒吼，「大王」全場3打數1安2打點、選到1次保送，幫助火腿贏球，賽後也登上英雄舞台。

北海道媒體《道新體育》報導，王柏融表示，今年是從育成起步，接著獲升為支配下選手，並上到一軍，「首打席就擊出安打，感覺非常新鮮，在低迷的狀態下也要感謝努力的自己。」

王柏融今年待在火腿二軍基地千葉鐮谷市很長一段時間，他感謝火腿教練團，特別是在二軍的時候獲得佐藤友亮的協助，「除了訓練外，還花很多時間指導我，在心理上也給予我很大的支持，真的非常感謝。」王柏融說道。

王柏融說，「即使簽育成合約，也很感謝球團，非常珍惜在火腿隊打球的機會，今天是具有紀念意義的一天。今後我也會每天練習，不管結果好壞，我都要把自己的努力刻在心中。」；對於升上一軍的王柏融，佐藤友亮也說，該做的事情都做了，現在就盡情享受。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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