〔體育中心/綜合報導〕天使今作客遊騎兵主場,二刀流球星大谷翔平首局就揮出全壘打,本季第42轟出爐。

大谷翔平今擔任第2棒指定打擊,1局上逮中遊騎兵先發投手葛雷(Jon Gray)的96英里的速球,敲出中外野方向深遠全壘打,擊球初速109.1英里,飛行距離437英尺,幫助天使取得1:0領先。

值得一提的是,大谷翔平這一轟揮棒的瞬間頭盔就掉了,他就這樣沒戴頭盔跑回本壘,讓天使隨隊記者佛列契(Jeff Fletcher)也稱,從未看過大谷翔平這樣打出全壘打。

大谷翔平轟出全壘打的瞬間頭盔也掉了。(今日美國)

