MLB》痛！日裔好手疑自打球K中下體倒地 紅雀遭運動家完封

紅雀日裔好手努特巴爾因自打球，一度無法起身。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）今天因自打球疑似不慎打中下體，讓他當場倒地、表情非常痛苦。努特巴爾仍試圖想留在場上，但他在下個半局守備時就被換下場。紅雀最後在主場以0比8慘遭運動家完封。

努特巴爾在第5局打擊時，自打球疑似不慎打中下體附近的位置，讓他倒在地下，一度無法起身，最後仍繼續留在上場打擊，但努特巴爾該打席揮空遭三振。

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紅雀隊6局上守備時，該半局2出局後，紅雀教練團發現努特巴爾的跑動有問題，因此紅雀總教練馬摩爾（Oliver Marmol）和防護員都跑上場關心，努特巴爾也被換下場休息。

努特巴爾此役3打數1安，本季交出12轟、39分打點、打擊率2成83的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.835。

紅雀左投利伯拉托（Matthew Liberatore）僅投4.1局被敲10安，失掉6分5分自責，吞今年第5敗；運動家先發布萊克本（Paul Blackburn）主投7局無失分，摘得本季第3勝。

Lars Nootbaar fouled off a pitch that got him down there



He tried to stay in but just left the game with trainers pic.twitter.com/xCrLrV6sa6 — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 17, 2023

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