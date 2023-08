MLB》痛！日裔好手疑自打球K中下體倒地 紅雀遭運動家完封

紅雀日裔好手努特巴爾因自打球,一度無法起身。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅雀日裔好手努特巴爾(Lars Nootbaar)今天因自打球疑似不慎打中下體,讓他當場倒地、表情非常痛苦。努特巴爾仍試圖想留在場上,但他在下個半局守備時就被換下場。紅雀最後在主場以0比8慘遭運動家完封。

努特巴爾在第5局打擊時,自打球疑似不慎打中下體附近的位置,讓他倒在地下,一度無法起身,最後仍繼續留在上場打擊,但努特巴爾該打席揮空遭三振。

請繼續往下閱讀...

紅雀隊6局上守備時,該半局2出局後,紅雀教練團發現努特巴爾的跑動有問題,因此紅雀總教練馬摩爾(Oliver Marmol)和防護員都跑上場關心,努特巴爾也被換下場休息。

努特巴爾此役3打數1安,本季交出12轟、39分打點、打擊率2成83的成績,整體攻擊指數(OPS)為0.835。

紅雀左投利伯拉托(Matthew Liberatore)僅投4.1局被敲10安,失掉6分5分自責,吞今年第5敗;運動家先發布萊克本(Paul Blackburn)主投7局無失分,摘得本季第3勝。

Lars Nootbaar fouled off a pitch that got him down there



He tried to stay in but just left the game with trainers pic.twitter.com/xCrLrV6sa6