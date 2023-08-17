羽球》陳雨菲難得穿裙裝亮相 大讚禮服「好看」遭自家網友吐槽

陳雨菲（左）、石宇奇身穿中國亞運代表團禮服亮相。（取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕2023年世界羽球錦標賽將在8月21日於丹麥點燃戰火，去年屈居亞軍的中國名將陳雨菲，將力拚終結中國女單12年的冠軍荒。

《中國體育報》報導，自2011年王儀涵後，就再也沒有中國選手能在女單奪冠，中國想要終結12年的女單冠軍荒，壓力自然落在一姐陳雨菲身上。

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陳雨菲去年在決賽不敵日本好手山口茜，與冠軍擦身而過，當時她表示，「請再給我一些時間，我一定會走完最後的一步，拿回屬於我們的榮譽，我會更加努力、變得更強。」

世錦賽落幕後，緊接著登場的就是9月的杭州亞運，來自杭州的陳雨菲將在「真正的主場」作戰，對此她則說，自己並沒有想太多，重要的是比賽的過程，「我覺得還是要一場場去打，腳踏實地走好每一步。」

值得一提的是，陳雨菲與男單好手石宇奇日前受邀參加杭州亞運中國代表團開幕式，兩人都身穿本屆亞運中國代表團藍色禮服「星耀」現身，陳雨菲難得以裙裝亮相，被問及身上的禮服時表示，「我覺得很好看，這個顏色我很喜歡，包括我裙子上的藤蔓跟牡丹。我覺得就是體現我們中國運動員的精氣神吧，就是穿上會很精神。」

不過陳雨菲這段「毫無靈魂」的發言卻遭到中國網友吐槽，「辛苦了菲菲」、「被綁架的話就眨眨眼吧」、「不愧是一哥一姐，說著沒良心的話一點都看不出來。」

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