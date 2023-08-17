MLB》洋基吞5連敗勝率跌破5成 慘寫隊史首見紀錄

洋基連兩戰遭完封。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與勇士系列賽第3戰，條紋軍打線仍然靜悄悄，以0：2輸球，連兩天遭聯盟龍頭完封，吞下5連敗後勝率跌破五成。

洋基昨全場僅1安遭到勇士完封，今團隊4安比勇士還多1支，不過得分效率不佳，勇士靠羅沙里歐（Eddie Rosario）兩分砲奠定勝基，3連戰成功橫掃。

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洋基今主要受到勇士先發投手摩頓（Charlie Morton）壓制，他主投6局被敲4安、送出10次三振，另有1次保送，收下本季第12勝，防禦率3.54。

洋基先發投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）登板3.1局被敲2安失掉2分，送出3K3保送，防禦率2.42，苦吞今年第2敗。

洋基賽後戰績60勝61敗、落後外卡已達7場勝差，上一次在開季121場比賽勝率仍不及五成已經要追溯至1995年，球隊上次以未達五成勝率作收則已經是1992年的事，若未能振作，恐怕將上演睽違31年的惡夢。

另外根據《New York Yankees Stats》指出，洋基這兩戰合計0分、只敲5安、共吞17K，寫下隊史首度在兩場比賽的區間裡合計得0分、敲5安以下，且吞至少15K的紀錄。

老將摩頓飆出6局10K無失分好投。（法新社）

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