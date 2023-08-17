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MLB》7月份防禦率破9的小熊史卓曼受傷 本季不確定能否歸隊

2023/08/17 10:16

史卓曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊今天宣布，32歲明星投手史卓曼（Marcus Stroman）在核磁共振檢查後，顯示為右肋骨軟骨骨折，將無限期缺陣，今年球季恐報銷。

史卓曼自7月31日就進入傷兵名單，他近期表現欠佳，前一場先發對紅人指投3局失6分吞敗，近三場先發都投不滿4局，這也讓史卓曼在7月份的防禦率高達9.11、只拿到1勝3敗，和前三個月的防禦率2.59相差很大。史卓曼本季先發23場，交出10勝8敗、防禦率3.85的成績。

史卓曼原定在本週三（美國時間）對白襪先發，但他在上週日在多倫多練投後，他感到肋骨有不適的情況。史卓曼在美國時間週一進行核磁共振的檢查。小熊隊今天就宣布，史卓曼的傷勢為右肋骨軟骨骨折。

「對投手來說，這是一次不尋常的受傷。」小熊隊棒球總裁霍耶（Jed Hoyer）表示，「我們在週日也發現他有一些問題，我們不知道是否是肌肉、或是骨骼問題。」

被問到史卓曼是否會本季缺席剩餘比賽，霍耶坦言，「我不知道，這是真實的狀況，我們現在還不知道。我會給他一個真正的休息時間，看看他的感覺如何。」

小熊總教練羅斯（David Ross）表示，「我們必須等待並觀察，我知道他會嘗試努力恢復，並上場幫助我們。」

截至今天賽前，小熊隊以61勝58敗暫居國聯中區第三，距離國聯第三張外卡球隊的勝差僅0.5場，仍有機會爭取季後賽席次。

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