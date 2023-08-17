棒球》高虹安「真的不太妙」發言 新竹市民代要求公布球場報告原文

新竹市民代要求公開美國場務專家的棒球場英文原文，稱市府依法必須公開原文。圖為7月份美國場務專家到棒球場開挖的情形。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安14日因涉詐領助理費遭檢方依貪污治罪條例起訴，結果隔天高虹安就提到美國場務專家的棒球場英文報告已送到市府，並丟出「真的不太妙」的說法，指會請專業人士翻譯後再公佈。對此，包括民進黨議員劉康彥及時代力量議員林彥甫都要求市府應公開美方的英文原文報告，並進行棒球場原設計圖的比對，美方的英文報告應與中文的報告同時呈現，才符合市府勞務契約規範。

對此，市府強調會等專業人士翻譯後再正式對外公佈。

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劉康彥提到，今年7月11日，他曾正式發函向新竹市政府索取新竹棒球場檢測的勞務契約，也就是市府跟悍創的簽約內容。當時市府的回覆是：「本案合約進行中暫不考量提供，避免專家執行合約時，增加不必要的政治困擾，等專家離開，再行提供予新竹市議會棒球場改善監督小組。

劉康彥認為，這個回答，完全違背政府資訊公開法的精神，即使高虹安也遲遲不願正面說明悍創「先承攬、後得標」的違法事實，但本著希望球場儘速恢復使用的立場，此事也就暫時擱著。但高虹安遭北檢起訴詐領助理費的隔天，美國專家的檢測報告就這麼剛好的出爐了。

而依據政府資訊公開法第七條規定，政府機關編列預算委託專家進行之研究，依法必須主動公開，他在第一時間，也馬上書面發函要求市府立即提供。呼籲新竹市政府，應立即公開「原文版本」的棒球場檢測報告，不論是什麼語言，翻譯這件事情不會只有悍創有能力可以做。

除公開美方專家「具名」的原文報告，棒球場後續的修復，更必須將當初市府和營造商簽訂的合約內容，清楚對照美方報告，若載明在合約中_在未完成驗收前但有缺失_本應要求廠商修復完成。

他也提醒大家千萬不要被高虹安的話術給唬弄了。一句「真的很不妙」企圖引人做出不當聯想，只是高虹安轉移貪污被起訴的焦點，想要讓負面爭議儘早落幕罷了。

林彥甫也提到，市府應儘速公開新竹市棒球場專家分析報告，原文和譯文應一併公布。並稱，這麼巧，高虹安被檢方起訴當天，剛好就收到大聯盟場務專家對於棒球場的分析報告。實在讓人不得不懷疑是否用棒球場在轉移焦點。

姑且不論有沒有刻意轉移話題，真正讓市民在意的是，什麼時候會開始進行棒球場的改善工程，而不是丟出一句「我只能說真的不是很妙。」就一言以蔽之。他認為，美國場務專家報告是透過政府標案委託進行，花了納稅人的錢，應連同譯本一併公開原文版本，大部分的人也都看得懂英文，又不是什麼阿拉伯文之類的需要專人翻譯。不論分析報告或是行政調查報告，都應公開透明。

新竹市民代要求公開美國場務專家的棒球場英文原文，稱市府依法必須公開原文。（照片取自市議員劉康彥臉書）

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