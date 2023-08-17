MLB》大谷翔平176KM怪力致勝轟！ 天使完封遊騎兵終結2連敗（影音）

エンゼルス 大谷翔平

第42号ホームラン



打率.304 OPS1.070



2023年8月17日

Shohei Ohtani Los Angeles Angels pic.twitter.com/x9OpjiMubq — 【MLB】放送 （@MLB_comment） August 17, 2023

〔體育中心／綜合報導〕天使今靠著大谷翔平的致勝轟，加上德梅斯（Reid Detmers）繳出7.1局無失分好投，終場天使以2：0力克強敵遊騎兵，終結2連敗。

大谷翔平今打第2棒指定打擊，1局上半首打席就炸裂，棒打遊騎兵先發投手葛雷（Jon Gray），鎖定一顆偏高壞球夯出中外野方向大號陽春砲，本季第42轟出爐，擊球初速109.1英哩（約176公里）、飛行距離437英呎，幫助天使先馳得點。

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大谷在第二、四打席都跑出內野安打，大秀驚人腳程，全場4打數敲3安猛打賞，貢獻1分打點、跑回1分，賽後打擊率為0.306。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

天使先發投手德梅斯此戰大殺四方，前7.1局沒被敲安，主宰遊騎兵打線，可惜在8下1出局後被希米恩（Marcus Semien）掃出二壘安打，無安打比賽破功，隨後球隊也決定換投，讓德梅斯退場休息。

德梅斯今日主投7.1局用了108球，僅被打1支安打，沒有失分，投出5三振、4保送，摘下本季第3勝，賽後防禦率為4.93。

天使9上靠泰斯（Matt Thaiss）的陽春砲添加保險分，9下終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）再度開劇場，不過最終仍驚險守勝，終場天使就以2：0拿下勝利。

天使結束客場之旅，明天迎來休兵日，後天回到主場與光芒展開3連戰系列賽。

德梅斯。（USA TODAY Sports）

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