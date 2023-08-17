亞運羽球》衛冕者戴資穎將是奪金路上阻礙 安洗瑩發出霸氣宣言

世界球后安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018年雅加達亞運，當時16歲的安洗瑩在女單首輪就不敵中國陳雨菲，5年過去，如今安洗瑩已成世界球后，也要向在主場作戰的陳雨菲發出挑戰。

韓國媒體《Dailyian》今以「世界球后安洗瑩將展開復仇戰」為題，報導安洗瑩力拚杭州亞運金牌的決心，南韓羽球隊昨在國家選手村舉行媒體日，21歲的世界球后理所當然成為焦點。

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安洗瑩先前上節目時曾說雅加達亞運首輪就遭淘汰「很丟臉」，因此從那天起就沒有再休息過、持續苦練，她昨再次強調，上屆亞運表現不理想，這次會努力成為大家期待的選手。

陳雨菲曾是安洗瑩的天敵，一度苦吞對戰7連敗，不過今年她挽回頹勢，本季對戰陳雨菲4勝2敗。

出身杭州的陳雨菲本次將在「真正的主場」作戰，對此安洗瑩說，每次對上陳雨菲，要贏球都很難，與其說已經不是天敵，對戰的心情比較像是「那就試試看吧！」，並說無論對方是否在主場，「如果能打出自己理想的表現，就能取得好成績。」

報導提到，除了陳雨菲，日本名將山口茜及本屆要尋求衛冕的戴資穎，也是安洗瑩奪金路上的阻礙，這位21歲的世界球后霸氣表示，「不是沒有贏過這些選手，我會以不愧對世界第一的樣子，自信參加比賽。」

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