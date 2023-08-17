MLB》光芒萊利代打敲詭異場內轟 教頭打趣：這球像老鼠在牆上跑

光芒萊利擊出代打場內全壘打。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒萊利（Luke Raley）今天在第6局代打擊出場內全壘打，創光芒隊史第一位代打敲場內轟的選手。光芒最後在客場甲骨文球場以6比1擊敗巨人。萊利笑說，寧願把球打出牆，然後可以慢跑回壘得分。

光芒隊萊利在第6局代打時，擊出右外野深遠飛球，直擊被戲稱為「三壘安打巷弄（Triples Alley）的右外野全壘打高牆，這顆球再反彈至中外野全壘打牆上方滾動後，再掉落至中外野，讓巨人菜鳥中外野手梅克勒（Wade Meckler）處理不及，萊利一鼓作氣衝回本壘得分。

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根據大聯盟官網顯示，萊利這一顆深遠飛球的飛行距離為425英尺，若不是打到甲骨文球場的右外野全壘打高牆，這顆深遠飛球的飛行距離，在其他29座球場都是全壘打。

對於萊利的場內全壘打，讓光芒總教練凱許（Kevin Cash）直呼，「這真的非常酷，這球就像老鼠在全壘打牆上跑動。」

萊利這一支場內轟，只花15.29秒就跑回本壘，創光芒隊本季最快速度。萊利說，當他發現球反彈越過對方中外野手時，就知道有機會跑出場內全壘打。

Absolutely insane bounce on this Luke Raley inside-the-park home run pic.twitter.com/v8Y8wfWRer — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 16, 2023

光芒萊利擊出代打場內全壘打。（今日美國）

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