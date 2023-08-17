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MLB》火球男藤浪後援失2分、ERA又破8 小塔提斯大秀盜本壘

2023/08/17 11:53

金鶯日籍火球男藤浪晉太郎。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日籍火球男藤浪晉太郎今天登板中繼面對教士，他僅投0.2局失2分，包含被教士葛里遜（Trent Grisham）敲陽春砲，金鶯最後以2比5輸球。

藤浪晉太郎在第7局後援登板，先解決1名打者後，就被葛里遜擊出陽春砲，這是藤浪自美國時間7月14日對雙城隊之戰後，相隔14場再度被敲全壘打。藤浪解決下一棒的韓籍好手金河成後，接著被教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出一壘安打。

金鶯隊這時換投，藤浪被換下場，由左投培瑞茲（Cionel Perez）接替投球。教士一壘跑者小塔提斯發動盜壘，加上培瑞茲牽制傳一壘發生暴傳，讓小塔提斯輕鬆上到三壘。接著小塔提斯趁培瑞茲沒有注意時，直接快步盜本壘得分，讓比數變成2比5。這1分還算在藤浪晉太郎的自責分。

總計藤浪晉太郎後援0.2局失2分都是自責，賽後防禦率為8.07。金鶯先發投手克默（Dean Kremer）6局失3分，吞本季第5敗；教士塞揚強投史奈爾（Blake Snell）6局失2分，摘本季第10勝。

教士球星小塔提斯盜本壘得分。（美聯社）

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