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網球》發球前不斷聽到「蜜蜂嗡嗡聲」 西西帕斯「辦案」揪出干擾者

2023/08/17 12:21

西西帕斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今在辛辛那提大師賽32強以7：6（3）、7：6（2）力退美國謝爾頓（Ben Shelton），而此役場邊也出現一段球迷干擾的插曲。

當時比賽進行至第二盤，西西帕斯在發球前一直揮舞球拍，貌似要趕走蟲子，不過他後來發現，實際上並沒有蟲，而是有球迷在發出聲音干擾。

於是西西帕斯走上前告訴主審，「有人在我背後學蜜蜂嗡嗡叫，你認為這樣是對的嗎？」，接著他走回觀眾席旁，試圖找出發出干擾聲音的球迷，一位坐在第二排的球迷用手指比了坐在前方的金髮女性，熱心告訴西西帕斯「就是她」。

西西帕斯苦笑後走回場中央，向主審表示自己生涯從沒遇過這種事，並認為在已經知道是誰出聲干擾後，這名觀眾應該被趕出場，不過主審並未做出任何裁決，那位「模仿蜜蜂」的女士則向西西帕斯道歉，比賽隨後恢復進行。

雖然遭受離奇干擾，西西帕斯穩住陣腳、直落二拿下勝利，下輪對手將是世界排名20的波蘭好手赫爾卡茲（Hubert Hurkacz），兩人生涯9度交手，希臘第4種子取得7勝。

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