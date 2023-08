網球》發球前不斷聽到「蜜蜂嗡嗡聲」 西西帕斯「辦案」揪出干擾者

西西帕斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕希臘名將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)今在辛辛那提大師賽32強以7:6(3)、7:6(2)力退美國謝爾頓(Ben Shelton),而此役場邊也出現一段球迷干擾的插曲。

當時比賽進行至第二盤,西西帕斯在發球前一直揮舞球拍,貌似要趕走蟲子,不過他後來發現,實際上並沒有蟲,而是有球迷在發出聲音干擾。

於是西西帕斯走上前告訴主審,「有人在我背後學蜜蜂嗡嗡叫,你認為這樣是對的嗎?」,接著他走回觀眾席旁,試圖找出發出干擾聲音的球迷,一位坐在第二排的球迷用手指比了坐在前方的金髮女性,熱心告訴西西帕斯「就是她」。

西西帕斯苦笑後走回場中央,向主審表示自己生涯從沒遇過這種事,並認為在已經知道是誰出聲干擾後,這名觀眾應該被趕出場,不過主審並未做出任何裁決,那位「模仿蜜蜂」的女士則向西西帕斯道歉,比賽隨後恢復進行。

雖然遭受離奇干擾,西西帕斯穩住陣腳、直落二拿下勝利,下輪對手將是世界排名20的波蘭好手赫爾卡茲(Hubert Hurkacz),兩人生涯9度交手,希臘第4種子取得7勝。

“There’s a person imitating a bee behind me”



The most bee-zarre thing you’ll see today #CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/t2W50fvo51