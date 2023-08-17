MLB》遭大谷怪力開轟 讓遊騎兵葛雷嘆：以為投到想要的位置了....

大谷翔平開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天首局擊出陽春砲，本季第42轟出爐，幫助天使隊以2比0完封遊騎兵，中止近期的2連敗。挨轟的遊騎兵先發投手葛雷（Jon Gray）賽後稱讚大谷是不同類型的選手。

大谷翔平首打席鎖定一顆好球帶外上方的95.7英里速球，擊出中外野陽春彈，大谷翔平在揮棒後連球帽都掉落，這一轟的飛行距離為437英尺、擊球初速為109.1英里（約175.5公里），仰角為32度。大谷翔平今年已對遊騎兵擊出5發全壘打。

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葛雷今天主投7局被敲6安，只挨了大谷這一發全壘打，失掉1分，送出4次三振，吞下本季第6敗，賽後防禦率降至3.52。葛雷賽後表示，「那一球對大谷，我原本以為投到自己想要的位置，但你知道，他是一名不同類型的選手。」

大谷翔平全場4打數3安，除了一發陽春砲外，還跑出2支內野安打，賽後打擊率為3成06。天使隊總教練奈文（Phil Nevin）讚賞大谷，他是最優秀的選手，如果身為領袖像那樣全力以赴，會給休息室帶來能量，就像敲全壘打能給球隊帶來氣勢。

大谷翔平開轟。（美聯社）

遊騎兵先發投手葛雷。（美聯社）

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