MLB》洋基團隊打擊率只比運動家好 「法官」點出隊友進攻心態

洋基隊長「法官」賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基今天以0比2遭亞特蘭大勇士完封，條紋軍全場有4支安打比對手多1支，卻無法得到分數。對於洋基進攻端的低迷，隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）認為，大家可能都有些壓力，想著要做太多，在壘上無人時想著要擊出三分砲。

洋基這次和勇士的3連戰，不但被對手橫掃，總得分以3比18慘輸。勇士守護神伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）表示，「能夠橫掃洋基是另一種成就，這是試著盡快拿到100勝的另一步。」

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目前洋基隊打完前121場，團隊打擊率僅2成31排在全大聯盟第29名，只比運動家的2成23好。此戰敲1安、吞3次三振的賈吉，他坦言洋基隊打者可能嘗試做太多，「我想這對一些球員可能有些焦慮，因為球員們嘗試要做得更多，想擊出關鍵安打，嘗試在無人上壘時擊出三分砲。」賈吉認為，這些打者最終仍會度過難關。

洋基輸球後，戰績來到60勝61敗，這是自1995年9月5日之後，再度出現賽季打完至少120場，條紋軍出現低於五成勝率的情況。洋基隊自2016年後，就沒有再缺席季後賽，但目前洋基暫居美聯東區墊底，本季很可能無緣季後賽；此外，洋基隊過去30個賽季都是勝場多於敗場，但今年賽季結束有可能出現勝率不到五成的狀況。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，要挽救今年賽季還不遲，棒球比賽中仍有著球隊取得不太可能的連勝的例子，球隊必須處理好自己的問題、並開始行動，距離球季結束還有一段時間。

洋基總教練布恩。（美聯社）

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