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室外拔河還要搭帳篷？原來是為了保護「台灣之光」

2023/08/17 14:38

世界知名的景美師大拔河隊女將，在鹿港小鎮對上國體大男選手，全力以赴。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港小鎮來了一群小鮮肉？原來是全國頂尖的拔河好手齊聚一堂，在鹿港鎮立體育場比賽，許多路過民眾不解「為何室外拔河還要搭帳篷？」，中華民國拔河運動協會表示，因為月底在瑞士有場世界盃的重要比賽，為了保護選手才會搭帳篷。

全國室外拔河挑戰賽今天起一連兩天在鹿港鎮登場，有來自全國22隊的好手參賽，共分成青少年男子580公金級、青少年女子500公斤級、混合組560公斤級等3組賽事，參賽隊伍都是來自國內的拔河名校，其中包括有「台灣之光」之稱的景美師大拔河隊。

不過，景美師大拔河隊的女將，今天比賽遇上了國立體育大學的男選手，女將使出全力還是輸給了國體大。 中華民國拔河運動協會表示，為了透過「以賽代訓」，讓景美師大拔河隊女將與國體大男子同場競技，藉以提升實力，為這個月底在瑞士舉辦世界盃室外拔河賽重要賽事，做到最好的準備。

也有民眾發現，室外拔河卻搭起帳篷，難不成是為了讓賽事「風雨無阻」？對此，該協會強調，這是因為月底有世界盃室外拔河比賽，所以特別安排室外場地來練習，但為了保護選手，才會搭起帳篷。

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