韻律體操》要給小朋友公平公正的舞台 瑞莎砸300萬自辦國際賽

瑞莎（中）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瑞星韻律體操協會理事長瑞莎長期支持台灣韻律體操發展，今年首度在台灣舉辦「瑞星盃韻律體操國際邀請賽」，並邀請9個國家、共221名選手來台，且這次她自行籌措經費，花了約300萬辦比賽，希望給小朋友一個公平公正的舞台。

由瑞莎成立的瑞星韻律體操協會過去曾兩度舉辦韻律體操國內賽，這次首度在台灣舉辦國際賽，包含美國、香港、馬來西亞、菲律賓、泰國、烏克蘭、烏茲別克以及南韓等國都有小選手來參賽。

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瑞莎說：「之前受到疫情影響，才一直沒辦法辦國際賽，小朋友的身體健康最重要，不能急。這次有9個國家小朋友來參賽，很多人還是第一次出國，希望我們能夠做好，讓小朋友之後還願意來台灣。」

瑞莎在半年前開始籌辦這次賽事，沒有政府資源，她自行籌措經費，找贊助商或是自掏腰包，大概花了約300萬，她坦言，舉辦比賽壓力不小，昨晚僅睡了2個半小時，團隊為了這次比賽投入相當多心力，讓大家很辛苦，覺得很不好意思。

瑞莎在2020年成立瑞星韻律體操隊，但日前她帶隊參與「全國韻律體操錦標賽」時，指控評分不公，這次辦比賽，她強調公平性，特別邀請國際裁判來台，「有公平公正才有辦法發展，我們這次邀請一半外籍裁判、 一半台灣裁判，且都是等級很高的國際裁判，也有人是奧運等級的。」



瑞莎指導小朋友。（記者粘藐云攝）

瑞莎（左）。（記者粘藐云攝）

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