籃球》指跨性別運動員參賽不公平 前NBA中鋒：我打WNBA可場均60分

〔體育中心/綜合報導〕跨性別運動員參賽的公平性近年引起熱烈討論,前NBA中鋒坎特(Enes Kanter Freedom)日前在「福斯新聞」受訪對此提出看法,直言如果自己改名叫「艾尼莎(Eneshia)」、並戴上假髮,坎特自認可以在WNBA賽場平均拿60分、場均30顆籃板。

坎特受訪時提出觀點,「我身高7尺、體重270磅(約122公斤),如果我決定把自己定位是一名女性,決定去打WNBA...這對從小就追逐夢想的所有女性們公平嗎?」

「如果我被允許能上場,我將會有場均60分、30籃板的表現,我會打破紀錄。」坎特說道,「男人不屬於女性的空間...休息室或是(女子)運動。」、「每個人都知道我們很高大、更強壯、更高,更有肌肉,這不公平,這就是不公平。」

此外,前NBA球員巴恩斯(Matt Barnes)也曾表態反對跨性別運動員,「我不喜歡這樣,你想做什麼就做什麼,但運動是不同的。你知道我的意思嗎?運動是不同的野獸。」、「如果你身為女性,就應該參加女子運動。如果是男性,就應該參加男子運動。如果你想做什麼事,我尊重這點,這不關我的事。但我只是覺得體育運動這事有點不同。」

