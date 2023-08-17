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籃球》指跨性別運動員參賽不公平 前NBA中鋒：我打WNBA可場均60分

2023/08/17 15:16

坎特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕跨性別運動員參賽的公平性近年引起熱烈討論，前NBA中鋒坎特（Enes Kanter Freedom）日前在「福斯新聞」受訪對此提出看法，直言如果自己改名叫「艾尼莎（Eneshia）」、並戴上假髮，坎特自認可以在WNBA賽場平均拿60分、場均30顆籃板。

坎特受訪時提出觀點，「我身高7尺、體重270磅（約122公斤），如果我決定把自己定位是一名女性，決定去打WNBA...這對從小就追逐夢想的所有女性們公平嗎？」

「如果我被允許能上場，我將會有場均60分、30籃板的表現，我會打破紀錄。」坎特說道，「男人不屬於女性的空間...休息室或是（女子）運動。」、「每個人都知道我們很高大、更強壯、更高，更有肌肉，這不公平，這就是不公平。」

此外，前NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）也曾表態反對跨性別運動員，「我不喜歡這樣，你想做什麼就做什麼，但運動是不同的。你知道我的意思嗎？運動是不同的野獸。」、「如果你身為女性，就應該參加女子運動。如果是男性，就應該參加男子運動。如果你想做什麼事，我尊重這點，這不關我的事。但我只是覺得體育運動這事有點不同。」

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