MLB》大谷開轟超越神鱒締隊史新偉業 兩大鬼神紀錄等著他

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天敲出本季第42轟，生涯前6個賽季擊出169轟，已經超越隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），創下隊史新紀錄，本季有望挑戰天使球員最多轟的紀錄。

大谷翔平14日對戰太空人時擊出本季第41轟，追平隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）生涯前6個賽季168轟的隊史紀錄，而大谷今天對戰遊騎兵首局就擊出中外野陽春砲，成功以169轟超越楚奧特，成為隊史前6賽季轟出最多全壘打的球員。

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大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平的169轟在史上排名第10名，史上在生涯前6年打出最多轟的球員為洋基傳奇名將狄馬喬（Joe DiMaggio），他總共擊出198轟，「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）以197轟位居第二。

天使名將格勞斯（Troy Glaus）曾在2000年球季創下隊史單季最多的47轟，大谷目前僅差6支就能超越，天使還剩下40場例行賽，大谷有望樹立屬於自己的障礙。

日本傳奇名將「酷斯拉」松井秀喜生涯共敲出175轟，至今仍是日本球員最多轟的紀錄，大谷翔平還差6支就能追平，也有機會在本季一舉超越，創下日本球員的新里程碑。

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