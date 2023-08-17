羽球》大馬一哥李梓嘉爆贊助商爭議！傳奇李宗偉不再沉默：真是夠了

李梓嘉近期的爭議讓李宗偉也忍不住出面批評。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近日馬來西亞男單羽球好手李梓嘉鬧出贊助商爭議導致無法與國家隊練球，平時對李梓嘉事務不做太多評論的大馬前球王李宗偉此次都受不了直言：「這次真是夠了」。

李梓嘉目前仍屬於自由人身分，禮拜三時他的教練黃達明於社群軟體上控訴馬來西亞羽總，指出因為要求職業球員不得穿非羽總贊助商的衣服，導致李梓嘉沒有辦法與馬來西亞國家隊合練，而李梓嘉本人也在該文底下表示，沒去合練不要怪我大頭症。

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馬來西亞羽球協會行政總監蔡翰晶解釋，由於大馬羽總很早就與贊助商（YONEX）簽下合約，如果他們違反條款將會被罰錢，而且除了服裝以外，球員其他裝備上使用別的品牌是被允許的，同時大馬羽總也有向球員、教練與職員都發出指示，還提供幾項解決方案。但黃達明的文章中並沒有提及解決方案，而是直言羽總突然執行條款，稱他們「以大欺小」。

根據馬來西亞《星洲日報》報導，平常不對李梓嘉事件發言的李宗偉，曾經向羽總提議能讓職業球員每周與馬來西亞與球隊聯合訓練一次，為的就是提升整體的水準，被認為是幫助身為自由人的李梓嘉能夠與國家隊一同訓練。但這次身為金牌之路委員會兼2024年巴黎奧運馬來西亞領隊的他對此次李梓嘉的事件不再緘默，直言「但這次真是夠了。」

李宗偉表示：「為什麼總是關於他（李梓嘉）？還有他的教練，他（教練）剛剛上任，就已經引起了爭議。」、「在這種情況下，你必須尊重國家機構。如果你覺得這是一個問題並且你不能滿足要求，就不要來。」同時李宗偉表態挺大馬羽總：「我認為羽總為職業球員制定的規則是合理的，因為他們有贊助商的承諾。」

後續李宗偉更向李梓嘉喊話：「為什麼只是梓嘉的團隊讓這成為一個問題，而其他職業球員卻沒有問題？」、「梓嘉似乎是故意想製造出一個不應該出現的問題。他應該更成熟，更負責任地處理這件事。」

曾排在世界第二的大馬一哥李梓嘉本季狀態低迷，目前排名僅13，但他依舊是馬來西亞力拼世錦賽金牌的重點人物，若他持續受到場外事件影響，難保不會連帶到他場上的表現。

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