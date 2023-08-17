日職Live》大王炸裂！王柏融本季首轟出爐 火腿2：0羅德

第三局（羅德0：2火腿）

根本悠楓3局上原本能投出三上三下，但2出局後中村奨吾敲出左外野深遠飛球，原本有機會被野村佑希接殺，但球卻從手套中彈了出來，守備瑕疵也讓對手跑出一支二壘安打，石川慎吾獲得四壞球保送，羅德攻佔一二壘，所幸根本讓山口航輝敲出左外野飛球，這時野村佑希牢牢將球接殺出局。

王柏融3局下首打席首球就瞄準美馬學的134公里指叉球，敲出右外野陽春砲，本季首轟出爐，幫助火腿先馳得點。奈良間大己和馬丁尼茲敲安打串聯攻勢，攻下球隊第2分。

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第二局（羅德0：0火腿）

火腿先發投手根本悠楓2局上在2人出局後投出保送，隨後被茶谷健太敲出投手丘前強襲滾地球砸中腳，形成內野安打，根本悠楓退場接受治療後並無大礙，回來就讓田村龍弘敲出中外野飛球接殺，化解一二壘有人的失分危機。

美馬學2局下先是K掉万波中正，野村佑希接著敲出左外野安打，上川畑大悟敲出二壘滾地球形成雙殺打。

第一局（羅德0：0火腿）

羅德先發投手美馬學1局下連續三振掉松本剛和古川裕大，不過被下一棒洋砲馬丁尼茲敲出中外野安打，美馬學讓清宮幸太郎擊出中外野飛球出局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融日前重返一軍，昨日相隔322天再度在一軍先發，對戰羅德敲出生涯首支三壘打，進帳2分打點，本季首安、首打點雙雙出爐，賽後還登上英雄訪問台。王柏融今天連續兩場擔任先發8棒指定打擊。

火腿先發打線：

1.（中） 松本剛

2.（捕） 古川裕大

3.（一） 馬丁尼茲（Ariel Martinez）

4.（三） 清宮幸太郎

5.（右） 万波中正

6.（左） 野村佑希

7.（二） 上川畑大悟

8.（指） 王柏融

9.（游） 奈良間大己

先發投手：根本悠楓

羅德先發打線：

1.（游） 友杉篤輝

2.（二） 中村奨吾

3.（指） 石川慎吾

4.（左） 山口航輝

5.（右） 岡大海

6.（三） 安田尚憲

7.（一） 茶谷健太

8.（捕） 田村龍弘

9.（中） 藤原恭大

先發投手：美馬學

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