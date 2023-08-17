中職》杜德偉、光良、張智成領銜！ 中信兄弟主題日超豪華陣容曝光

杜德偉。（中信兄弟官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕8/26（六）-8/27（日）中信兄弟舉辦年度強檔主題日「龍角散草本喉糖 勁歌金曲K歌榜」，首日找來睽違十年來台開唱的天王杜德偉以及唱出許多首經典歌曲的光良及張智成。第二日則是邀請到強勢回歸的南拳媽媽以及「破億神曲製造機」蕭秉治，兩日將為球迷帶來滿滿的超強金曲連發，不論是動感快歌還是抒情歌，每一首都是榜上有名的回憶神曲。

8/26（六）將由「R&B小王子」張智成擔任開球嘉賓，並且於賽後演唱會打頭陣演唱。出道以來張智成靠著出色的創作及極具穿透力的唱腔稱霸華語樂壇，經典歌曲《末日之戀》、《凌晨三點鐘》至今仍然霸佔台灣KTV點播排行榜。緊接著將由光良上場，光良用溫暖的創作及歌聲，陪伴著許多人的成長歲月，2005年《童話》一推出即橫掃各大音樂排行榜，在全亞洲掀起一陣熱潮，至今仍是許多人心中華語情歌的經典。壓軸則邀請到睽違十年來台開唱的天王杜德偉，1985年於香港出道的Alex靠著獨特的「杜式R&B」迅速走紅，不論是動感舞曲或是情歌都能駕馭，獨特的唱腔及超強的個人魅力讓他站穩天王地位。除了《情人》、《無心傷害》等招牌情歌以外，2004年的《脫掉》更是在台灣造成一股旋風，至今也是大家在KTV的嗨歌必點歌曲！

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光良。（中信兄弟官方提供）



張智成。（中信兄弟官方提供）

8/27（日）由強勢回歸的南拳媽媽擔任開球嘉賓，並在賽後率先登場演出。南拳媽媽的歌聲陪伴大家在許多場球賽結束的時刻，和球迷一起回味比賽中的精采瞬間，睽違15年後，熟悉的南拳媽媽成員－Lara、宇豪、張傑將在洲際棒球場合體，要為球迷帶來那些藏在回憶深處的金曲。緊接著將由「破億神曲製造機」蕭秉治相隔五年再次來到洲際棒球場開唱，近期正舉行「Project X Live Tour 巡迴演唱會」獲歌迷好評如潮，門票場場秒殺一票難求。擁有超強創作才華的蕭秉治，創作出許多首超高點閱金曲，多元音樂風格加上多變高超唱腔，讓歌迷們完全被吸進蕭秉治的音樂黑洞裡。

南拳媽媽。（中信兄弟官方提供）

蕭秉治。（中信兄弟官方提供）

第二日壓軸依照慣例舉行第十屆「我不是歌手」，讓擁有好聲音的球員們來一展歌喉，並邀請教練及隊友們擔任毒舌評審，參賽名單將陸續公布在中信兄弟社群。活動兩日都將於15點起於應援舞台舉行遊戲互動以及「K歌魔王挑戰賽」，比賽即將開放報名，邀請球迷至臉書上傳高歌影片，就有機會上應援舞台演唱並挑戰神秘魔王。

8/26（六）-8/27（日）兩日開賽時間為下午17:05分，13:50起開放「2023中信兄弟FANS CLUB季票、猛象、艾樂粉、親子象會員」優先進場；14:10全面開放進場，內野入場觀眾將可領取限量「螢光K歌皇冠」及龍角散草本喉糖，數量有限送完為止。

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