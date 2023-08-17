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世中運》8月19日巴西登場 跳高「最強國中生」林沛萱表現受矚目

2023/08/17 17:02

林沛萱。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界中學生運動會即將在8月19日至27日於巴西里約熱內盧登場，台灣隊將參與田徑、競技體操、韻律體操以及游泳4個運動項目，共有44名好手出擊，今舉行授旗典禮。

體育署長鄭世忠表示，這次參賽選手都是國內一時之選，希望大家能發揮所長，在與各國好手交流之際，多多汲取國際賽事經驗，期待大家未來都能代表台灣站上亞奧運舞台。

今年在全中運拿下亞運資格的跳高「最強國中生」林沛萱將參與U18賽事，她說：「盡力就好，因為不知道會不會受到時差影響，畢竟是第一次到巴西這麼遠的國家參賽。」

林沛萱在今年田徑亞錦賽「越級打怪」，挑戰成人級賽事拿下第11名，她坦言，成人選手的起跳高度都比較高，對她來說難免有些壓力，但也幫助她適應成人賽事的強度。

結束世中運後，林沛萱回到國內還有3場賽事，接著是重頭戲、9月杭州亞運，她說：「比賽還很多，就一場一場慢慢來。」她透露，自己很喜歡動漫，平常會別一些動漫的徽章在背包上，但沒有特別的幸運物。

除了林沛萱外，標槍好手黃潮鴻這次將參與U18標槍賽事，他表示，近期還在適應標槍重量，這次參賽平常心看待，不要受傷為主。提到對於巴西的印象，他無俚頭地表示，只想到基督像，「沒有去過巴西，可能會準備一些泡麵之類。」

黃潮鴻。（記者粘藐云攝）

世中運代表隊今天舉行授旗典禮。（記者粘藐云攝）

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