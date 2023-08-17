瓊斯盃》首節僅拿8分！台灣白隊又輸卡達 慘吞3連敗

台灣白隊不敵卡達吞下3連敗。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣白隊昨晚在瓊斯盃受震撼教育，今天休息不到24小時又出賽，在首節僅拿8分，以及團隊三分球命中率低迷，最終以59：71不敵卡達，自從被阿聯絕殺後連輸3場。

白隊先在週二遭阿聯絕殺輸球，前役又以58分之差不敵美國加州大學爾灣分校，甚至還發生球員心態炸裂等問題，今天遇到卡達的第一節依舊欲振乏力，單節僅拿8分。

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白在第二節靠著陳范柏彥2顆三分球，以及白曜誠也有亮眼表現，單節進帳23分，以31：35落後卡達，但白隊在下半場始終未能超前，即使賀博在末節2分48秒完成爆扣，現場球迷都high起來，可惜最後未能翻轉戰局，吞3連敗。

陳范柏彥。（記者羅沛德攝）

白隊此仗火力不佳，賀博攻下全隊最高12分，白曜誠則進帳11分，但其他人得分都未達雙位數，尤其三分球命中率更是低迷，團隊25投僅5中，命中率20％。

卡達在瓊斯盃首戰狂輸美國加州大學爾灣分校67分，但團隊近3場連勝菲律賓、阿聯及白隊，也拉出3連勝，歸化球員路易斯（Michael O'neal Lewis）此仗表現亮眼，斬獲全隊最高21分。

白曜誠切入得手，上半場拿下9分。（記者羅沛德攝）

陳又瑋切入遭犯規。（記者羅沛德攝）

賀博抄球後快攻扣籃。（記者羅沛德攝）

馬建豪。（記者羅沛德攝）

賀丹和賀博。（記者羅沛德攝）

台灣白隊不敵卡達吞下3連敗。（記者羅沛德攝）

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