晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

瓊斯盃》首節僅拿8分！台灣白隊又輸卡達 慘吞3連敗

2023/08/17 17:11

台灣白隊不敵卡達吞下3連敗。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣白隊昨晚在瓊斯盃受震撼教育，今天休息不到24小時又出賽，在首節僅拿8分，以及團隊三分球命中率低迷，最終以59：71不敵卡達，自從被阿聯絕殺後連輸3場。

白隊先在週二遭阿聯絕殺輸球，前役又以58分之差不敵美國加州大學爾灣分校，甚至還發生球員心態炸裂等問題，今天遇到卡達的第一節依舊欲振乏力，單節僅拿8分。

白在第二節靠著陳范柏彥2顆三分球，以及白曜誠也有亮眼表現，單節進帳23分，以31：35落後卡達，但白隊在下半場始終未能超前，即使賀博在末節2分48秒完成爆扣，現場球迷都high起來，可惜最後未能翻轉戰局，吞3連敗。

陳范柏彥。（記者羅沛德攝）

白隊此仗火力不佳，賀博攻下全隊最高12分，白曜誠則進帳11分，但其他人得分都未達雙位數，尤其三分球命中率更是低迷，團隊25投僅5中，命中率20％。

卡達在瓊斯盃首戰狂輸美國加州大學爾灣分校67分，但團隊近3場連勝菲律賓、阿聯及白隊，也拉出3連勝，歸化球員路易斯（Michael O'neal Lewis）此仗表現亮眼，斬獲全隊最高21分。

白曜誠切入得手，上半場拿下9分。（記者羅沛德攝）

陳又瑋切入遭犯規。（記者羅沛德攝）

賀博抄球後快攻扣籃。（記者羅沛德攝）

馬建豪。（記者羅沛德攝）

賀丹和賀博。（記者羅沛德攝）

台灣白隊不敵卡達吞下3連敗。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。