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王柏融有望對決強投山下舜平大 今日賽事預告與轉播

2023/08/18 06:49

王柏融。（取自推特）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是響尾蛇對決教士，響尾蛇將派出加倫（Zac Gallen）對決教士希爾（Rich Hill），第二場是釀酒人對決道奇，釀酒人將派出柏尼斯（Corbin Burnes）對決道奇林恩（Lance Lynn），喜愛大聯盟的球迷記得鎖定轉播囉！

中職部分兩場賽事轉播，第一場是統一獅對決味全龍，統一獅將派出新人林詔恩對決味全錡龍，第二場是中信兄弟對決富邦悍將，中信兄弟將派出鄭浩均對決富邦悍將新洋將瑞恩，喜愛中職的球迷別忘了收看囉！

日職部分日本火腿將對決歐力士，日本火腿將派出上沢直之對決歐力士年輕強投山下舜平大，我國好手王柏融能否有機會連續三場先發，對決這位好手呢？記得鎖定轉播囉！

MLB

09:30 響尾蛇@教士 緯來體育

10:00 釀酒人@道奇 愛爾達體育1台

中職

18:35 統一獅@味全龍 緯來育樂

18:35 中信兄弟@富邦悍將 MOMOTV

日職

17:00 日本火腿@歐力士 ELEVEN1

瓊斯盃

13:00 卡達 vs. 南韓

15:00 日本 vs. 阿聯

17:00 美國 vs. 伊朗

19:00 台灣藍 vs. 台灣白

轉播：緯來體育台、twitch

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