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U18世界盃》睽違10年再度舉辦！ 31日開幕台灣隊首戰澳洲

2023/08/17 17:33

左起為棒協祕書長林宗成、體育署副署長洪志昌、國際及兩岸運動組組長許秀玲。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023年世界盃U18青棒錦標賽將於8月31日至9月10日在台北天母棒球場、台中洲際棒球場以及台體大棒球場開打，屆時將有來自12個國家、總共312位球員與教練來台參賽，台灣隊力拚把金盃留在國內。

世界盃青棒賽為世界棒壘球總會（WBSC）所主辦，每2年舉辦一次世界最高等級青棒賽事，並具有正式國際積分，台灣隊在上屆拿下亞軍。前次台灣舉辦U18世青得回溯到2013年，過去我國曾3度主辦此賽事，第一次是1999年在澄清湖，接著是在2004、2013年，睽違10年再度於主場出戰U18世青，盼能繼2019年後再度捧起金盃。

今年除了台灣隊外，另有澳洲、捷克、南韓、墨西哥、波多黎各、西班牙、日本、荷蘭、巴拿馬、美國與委內瑞拉，共12隊參賽。台灣隊將於8月31日在天母棒球場的開幕戰對決澳洲，之後將移師台中，並在9月2日起在台中洲際棒球場進行4天4戰。

左起為棒協祕書長林宗成、體育署副署長洪志昌、國際及兩岸運動組組長許秀玲。（記者粘藐云攝）

超級循環賽9月7日開打，冠軍將於9月10日產生，棒協祕書長林宗成表示，「由於澳洲、荷蘭、美國都希望提早來台進行熱身賽，我們預計會在新莊棒球場舉辦和台灣隊的熱身賽，但是熱身賽僅開放媒體採訪和電視轉播，並無對外開放。」

至於這次U18賽事門票將透過拓元系統，週六中午12點開賣，詳細資訊可參考粉絲團售票網站

熱身賽賽程
8/26 下午2點 台灣VS澳洲
8/28 下午3點 台灣VS荷蘭
8/29 下午2點 荷蘭VS澳洲
晚間6點30分 台灣VS美國

U18賽程表。（官方提供）

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