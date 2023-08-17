中職Live》 陳鏞基得點圈敲安！ 獅1:0龍

第四局（獅１：0龍）

4上，1出局後，林子豪左外野落地安打，林岱安一壘滾地球出局，黃勇傳二壘滾地球出局。

4下，

第三局（獅１：0龍）

3上，統一打線三上三下。

3下，兩出局後李凱威右外野落地安打，吉力吉撈．鞏冠右外野飛球出局。

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第二局（獅１：0龍）

2上，林子豪四壞保送，林岱安四壞保送，黃勇傳一壘滾地球，二壘跑者遭封殺，林靖凱三振出局，邱智呈三振出局。

2下，兩出局後，陳品捷中外野落地安打，拿莫．伊漾三振出局。

第一局（獅１：0龍）

1上，邱智呈右外野一壘打，林安可三振出局，跑者盜壘成功，陳傑憲三振出局，陳鏞基右外野二壘打，二壘跑者回來得分，林益全游擊滾地球出局。

1下，味全打線三上三下。

統一獅先發打線：

1 邱智呈 LF

2 林安可 RF

3 陳傑憲 CF

4 陳鏞基 DH

5 林益全 1B

6 林子豪 3B

7 林岱安 C

8 黃勇傳 2B

9 林靖凱 SS

先發投手：布雷克

味全龍先發打線：

1 李凱威 2B

2 吉力吉撈．鞏冠 DH

3 林孝程 LF

4 劉基鴻 3B

5 郭天信 CF

6 陳品捷 RF

7 拿莫．伊漾 1B

8 劉時豪 C

9 張政禹 SS

先發投手：鋼龍

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