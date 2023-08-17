中職》富邦悍將新洋投恩力 丘總點出3大特色

悍將再簽下新洋投恩力。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿終結者豪勁最近5場登板，共投5局失10分，表現不盡理想，今天賽前樂天總教練曾豪駒透過翻譯與豪勁長談，兩人究竟聊了些什麼呢？

曾豪駒透露，「我跟豪勁說，你的球威比上半季還要好，但成績不是很理想，可能配球要再做修正調整，想法單純一點，不要讓自己陷入龐大的壓力之中。」

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樂天現有6名洋將都是洋投，包括豪勁、雷法、道博格、霍爾、由規、威能帝，其中霍爾昨天下二軍，雷法預計後天回到一軍並在當天登板先發，至於新洋投威能帝要到21日才會抵台，831洋將登錄大限會留下哪4名洋將，曾豪駒強調還沒拍版定案。

富邦悍將則有5名洋將，同樣清一色都是洋投，包括肯特、伍茲、瑞恩、富藍戈和新洋投恩力，安得勝因生涯規劃自請離隊。

悍將總教練丘昌榮表示，看過投球影片，恩力協調性和球路尾勁俱佳，又有左投優勢，他和肯特在8月都有機會上一軍出賽，至於會留那些洋投，利用這兩週時間做選擇。

另一名洋投伍茲先發2場吞1敗，防禦率高達11.57，丘昌榮強調，伍茲球威不錯，只是適應上比較不好，無論是伍茲或其他洋投，若831大限未獲登錄，可能會讓他在二軍繼續出賽，明年也會是洋將選才上的選項。

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