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日職》大王地獄歸來！王柏融相隔669天開轟演雙安 火腿完封羅德奪5連勝

2023/08/17 20:01

王柏融相隔669天開轟，本季首轟出爐。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融今天相隔699天再度於一軍開轟，本季首轟出爐，對戰羅德單場雙安進帳1分打點，幫助火腿終場以5：0完封羅德，勇奪5連勝。王柏融更是連兩天都登上英雄訪問台。

王柏融連續兩天擔任先發第8棒指定打擊，3局下首打席首球就瞄準美馬學的134公里指叉球，敲出右外野陽春砲，本季首轟出爐，回歸一軍的前兩場都有安打表現，同時也幫助火腿先馳得點，回到休息室時，監督新庄剛志也上前跟他慶祝。王柏融第2打席吞下三振，不過他在第6局再從美馬學手中擊出右外野安打，隨後被更換代跑退場休息。總計王柏融今天3打數2安打，敲出1轟，進帳1分打點，打擊率剛好5成。

王柏融的全壘打成為火腿攻勢的起爆劑，3局下攻下2分奠定勝基，万波中正第4局也敲出本季第19轟，火腿6局下再靠著美馬學的暴投再添2分，万波第8局更上演雷射肩美技阻殺往三壘的跑者，力保球隊不失分，火腿終場就以5：0完封羅德。

火腿20歲先發右投根本悠楓因左腳遭強襲球擊中，僅先發3.2局無失分就退場，洋投馬弗爾（James Marvel）中繼4.1局無失分，勇奪本季第2勝；美馬學主投6局挨9安失5分，其中有3分為自責分，另有7次三振和1次保送，苦吞本季第7敗。

日媒《日刊體育》日前撰文王柏融是「從地獄中崛起的台灣英雄」，呼應新庄監督先前對王柏融的期待，王柏融升格支配下時，新庄曾表示：「如果掉進一次地獄的話，爬上來之後會不想再掉下去，他抱著如果再不行就要脫掉球衣的覺悟。」

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