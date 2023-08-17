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中職》從職棒新星到陸軍上兵 前兄弟投手華麗轉身

2023/08/17 19:53

前兄弟投手潘韋辰，現為第三作戰區五三工兵群上兵。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿今天起在桃園主場舉辦阿迷趴（ARMY PARTY），邀請第三作戰區五三工兵群上兵潘韋辰開球，他的身分很特別，為前中信兄弟投手，如今華麗轉身成為國軍弟兄。

當潘韋辰把球投進蹲捕接球的嚴宏鈞手套，獲得滿堂喝采，他感性地說，「可以站在投手丘感覺真是不錯。」他自評球速應該有130公里，只是身手沒放開，身體感覺很僵硬。

26歲的潘韋辰國小、國中都參加社團性質棒球隊，直到進入壽山高中才接受科班訓練，2015年高中畢業選擇投入中職季中選秀，獲兄弟第6輪指名，一軍生涯出賽15場有2場先發，共投19.2局，戰績1勝2敗、防禦率9.61，2019年球季結束遭釋出。

「當初被兄弟釋出感到很迷茫。」潘韋辰說，他只打過棒球，沒有一技之長，離開兄弟回家幫忙做板模，很多人覺得他打過職棒，做板模工作很奇怪，但他認為沒關係，畢竟沒有一技之長。

潘韋辰表示，後來接到兵單，國軍招募員是他的高中同學，招募他做工兵，去年簽下志願役，由於很多機具要操作，決定先考證照，評估即使之後沒當兵，還有一技之長在身。

此時機會降臨，去年台鋼雄鷹成立，潘韋辰透露，整個聯隊都知道他打過職棒，連長問他知不知道台鋼雄鷹有測試會，「我原本不知道，聽連長說才知道，既然大家都這麼支持我，決定接受測試。」

只是，潘韋辰最終沒通過台鋼測試，他表示，很久沒對戰打者，知道台鋼測試會時只剩1個月，經過短期訓練，球速從130公里進步到143公里，自評應該沒問題，可惜最終未獲錄取，「他們要的是即戰力球員，我自己也沒表現好。」

潘韋辰說，現在休假仍有在打球，球速還有140公里，沒把握住台鋼那次機會，覺得非常可惜，也對聯隊很不好意思，「現在中職發展得這麼好，其實還滿羨慕的，當初自己應該要再堅持一下，如果有機會一定會再挑戰。」

潘韋辰。（記者陳志曲攝）

潘韋辰。（記者陳志曲攝）

潘韋辰。（記者陳志曲攝）

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