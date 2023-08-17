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中職》「基礎是他打下的」 前兄弟土投驚訝助總被換掉

2023/08/17 20:05

前中信兄弟球員第三作戰區五三工兵群上兵潘韋辰開球。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕前中信兄弟投手潘韋辰2015年進職棒，2019年球季結束遭兄弟釋出，後來簽下志願役，目前在第三作戰區五三工兵群服役，軍銜為上兵，今天受樂天桃猿之邀，擔任阿迷趴（ARMY PARTY）開球嘉賓。

潘韋辰過去在兄弟與丘昌榮、林威助、彭政閔都曾共事，當然也清楚林威助今年突然交出兵符，由彭政閔接任的震撼新聞。

潘韋辰說，「看到新聞有點驚訝，感覺威助帶得不錯呀，怎麼忽然被換掉了？他其實滿辛苦的，要扮黑臉鞭策我們。」潘韋辰強調，前東家的事情不予置評。

潘韋辰表示，兄弟基礎是林威助所打下的，彭政閔接任總教練，大家知道自己該做什麼，「我喜歡恰總相信球員的感覺，而且他感覺好像還是球員，不太像總教練耶。」

對於自己職業生涯印象最深刻的比賽，潘韋辰表示是2016年中職開幕戰，第一次在高張力比賽登板投球，「當時不知道大部分職棒打者是誰，那一場在桃園球場遇到陳俊秀，他做出一個會嚇到菜鳥的動作，就是忽然喊暫停，我手有點抖，但怕投手犯規就投出去了，我對那一場印象最深刻。」

潘韋辰一軍生涯出賽15場有2場先發，共投19.2局，戰績1勝2敗、防禦率9.61。

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