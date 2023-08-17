日職》王柏融連續2天當英雄！ 談本季首轟直呼「爽」（影音）

王柏融（左1）連續兩天都繳出好表現並接受英雄訪問。（圖片取自火腿推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力北海道日本火腿隊的台灣好手王柏融，今天更是在首打席就敲出睽違669天的全壘打，優異表現幫助火腿拿下本季最長的5連勝，他也連續兩天都站上英雄台接受採訪。

王柏融今天首打席開轟，第二打席被三振，第三打席敲出一壘安打後被代跑退場，總計3打數2安打，連續2天有長打演出，本季共6打數3安打，打進3分打點，打擊率5成。

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賽後王柏融與同樣開轟的万波中正和洋投馬弗爾（James Marvel）一同站上英雄台接受訪問，王柏融先是用日文說道，自己心情真的非常非常好。後續被問到在第三局作為首棒打者上場時的心情時他用中文回應：「帶著所有人的信念，看到現場那麼多球迷為我們加油，也看到很多台灣的球迷來到這個新球場為我加油，真的很感謝你們。」

被問到本季首轟的感想時，王柏融說道：「就是一個字，爽。那真的很開心可以在新球場第二場比賽就擊出全壘打，對我來講是一個肯定。」最後他也用日文向現場的球迷表示，感謝大家的應援，明天也會繼續加油。

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