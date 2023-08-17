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瓊斯盃》全隊準起來！台灣藍隊破百分打爆阿聯 5連勝入袋

2023/08/17 21:12

「新台灣人」阿提諾攻下全隊最高24分，率領台灣藍力退阿拉伯聯合大公國，搶下5連勝。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣藍隊今天在瓊斯盃展現出色投籃命中率，「新台灣人」阿提諾11投全進，進帳全隊最高24分，以及劉錚、林庭謙都貢獻火力，藍隊以103：85力退阿拉伯聯合大公國，搶下5連勝，和美國加州大學爾灣分校為本屆唯二不敗之師。

藍隊本屆連續擊敗菲律賓、日本、伊朗、卡達，昨天則休兵一天，今日全隊在第一節、第二節都拿下29分，半場結束以58：47領先阿聯。阿提諾半場就打得非常神勇，8投全進進帳18分，林庭謙斬獲10分，劉錚則有7分、4助攻。

林庭謙。（記者羅沛德攝）

易籃後，藍隊持續穩住優勢，末節更擴大領先，並在張家禾籃下擺進2分，團隊得分更是一舉破百，最終漂亮打下連勝。

阿提諾此仗如入無人之境，11投全進，攻下24分，林庭謙17分、8助攻，劉錚18分、5助攻、5籃板，近日籃壇話題人物林秉聖則有10分，曾祥鈞11分、李啟瑋12分，藍隊此仗命中率逾5成。

藍隊收下5連勝後，明晚7點和小老弟、吞下3連敗的台灣白隊上演內戰，再來則要遇上實力不俗的美國加州大學爾灣分校、南韓安養KGC，持續朝奪冠之目標邁進。

李啟瑋。（記者羅沛德攝）

劉錚。（記者羅沛德攝）

林秉聖。（記者羅沛德攝）

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