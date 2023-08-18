羽球世錦賽》山口茜挑戰日本首見偉業！教練：雖然安洗瑩非常強...

山口茜。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2023年世界羽球錦標賽即將在21日於丹麥舉行，女單衛冕冠軍山口茜將要挑戰日本史上首見的三連霸，他在昨天登機前也接受當地媒體的採訪。

目前世界排名第2，更是正處於世錦賽2連霸的奪冠熱門之一，山口茜表示，他想要展現積極的態度，「三連霸不太現實，但如果能夠達成的話很厲害。不太會去在意結果，只想要打出令人滿意的比賽。」

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在上月的超級750系列日本公開賽，山口茜暴冷於8強吞敗無緣達成日本賽的3連霸，在此次世錦賽，山口茜打算將重點放在擊球的精準度上，他認為能不能打出一記好球的重點在擊球手感，有沒有打進界內很重要。山口茜也坦言最近他擊球的感覺已經有向上提升了。

日本總教練朴柱奉表示，此次比賽前山口茜曾傷到右腳，不過經過精密檢查後顯示狀態無虞。朴柱奉表示，他認為山口茜對3連霸是有些感覺的，並直言儘管球后安洗瑩非常強，「但我認為他會在第一場比賽就開始集中精力加油。」

南韓球后安洗瑩今年氣勢正旺。（資料照）

山口茜此次抽籤在籤表的下半區，首戰輪空的他若順利晉級，16強有望遇到泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），8強有機會遇到中國韓悅或在日本公開賽擊敗他的東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

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