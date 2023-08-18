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東亞青運》台灣代表團男排畢宗元掌旗 蒙古首都烏蘭巴托開幕

2023/08/18 06:58

台灣代表團參與烏蘭巴托東亞青年運動會開幕典禮，由男排畢宗元（右2）擔任掌旗官帶領團員入場。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆東亞青年運動會開幕典禮，因為下雨延至昨於蒙古首都烏蘭巴托國家體育場熱鬧舉行，我國代表團由男子排球畢宗元擔任掌旗官，依國際綜合賽會慣例以「T」排序在澳門之後、地主國蒙古之前進場，受到全場熱烈歡呼，年輕人熱情與活力也展露無遺。

本屆東亞青運是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情過後，首場亞洲青年國際綜合性運動賽會，共有台灣、蒙古、中國、北韓、香港、日本、韓國、澳門等8個東亞奧林匹克委員會協會的國家奧會組團，共派出2400選手及教練齊聚一堂。我國代表團總計188人，其中選手112人參與11種運動競賽，包括田徑以及近幾年深受年輕朋友喜愛，而且已被奧亞運納入舉辦的籃球3X3及電子競技等新興賽事。此外，這次代表團也籌組隊醫3人、運動防護員7人及物理治療師6人的防護醫療團隊，支援選手及教練的醫護需求。

體育署表示，期待這次參加東亞青運的年輕選手、能充分將平時訓練成果發揮出來，突破自我、勇奪佳績，並透過與外國選手同場競技機會，讓自己競技實力更為提升，汲取國際賽事經驗並建立更多國際青年友誼。

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