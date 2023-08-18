晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》謝淑薇可惜！法網冠軍搭檔辛辛那提女雙16強落敗

2023/08/18 07:00

謝淑薇 ／王欣瑜16強止步。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國公開賽暖身的辛辛那提網賽，女雙第6種子台將謝淑薇 ／中國王欣瑜勢如破竹開胡後，第2輪意外直落2受挫，3 ：6、4 ：6不敵非種子的俄國帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），16強止步。

這項男、女共站，職業千分等級的北美硬地大賽，謝淑薇與今年法國公開賽冠軍搭檔王欣瑜重新合拍，初登場僅掉1局橫掃俄國布林可娃（Anna Blinkova） ／法國格拉切娃（Varvara Gracheva）， 士氣正旺的小薇組合隔天卻陷入苦戰，儘管開賽第2、4局各躲過4個被破發點，第8局未能保住，讓對手順勢先馳得盤。謝／王次盤試圖重整旗鼓，又被「俄巴聯軍」雙破壓制，形成1 ：4落後，即使小薇人馬回穩反撲追成4 ：4平手，關鍵第9局又被破發，總計激戰1小時21分鐘直落2吞敗，爆冷無緣8強。

謝淑薇休兵一年半自4月底復出，就在拿手女雙完成接連包辦法網紅土、溫布頓錦標賽草地的「海峽大滿貫」，這對巴黎羅蘭加洛斯封后的戰友本週雖於辛辛那提落敗，調整修正仍有望延續先前紅土賽季氣勢，本月底美網大滿貫再拚佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。