網球》謝淑薇可惜！法網冠軍搭檔辛辛那提女雙16強落敗

謝淑薇 ／王欣瑜16強止步。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國公開賽暖身的辛辛那提網賽，女雙第6種子台將謝淑薇 ／中國王欣瑜勢如破竹開胡後，第2輪意外直落2受挫，3 ：6、4 ：6不敵非種子的俄國帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），16強止步。

這項男、女共站，職業千分等級的北美硬地大賽，謝淑薇與今年法國公開賽冠軍搭檔王欣瑜重新合拍，初登場僅掉1局橫掃俄國布林可娃（Anna Blinkova） ／法國格拉切娃（Varvara Gracheva）， 士氣正旺的小薇組合隔天卻陷入苦戰，儘管開賽第2、4局各躲過4個被破發點，第8局未能保住，讓對手順勢先馳得盤。謝／王次盤試圖重整旗鼓，又被「俄巴聯軍」雙破壓制，形成1 ：4落後，即使小薇人馬回穩反撲追成4 ：4平手，關鍵第9局又被破發，總計激戰1小時21分鐘直落2吞敗，爆冷無緣8強。

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謝淑薇休兵一年半自4月底復出，就在拿手女雙完成接連包辦法網紅土、溫布頓錦標賽草地的「海峽大滿貫」，這對巴黎羅蘭加洛斯封后的戰友本週雖於辛辛那提落敗，調整修正仍有望延續先前紅土賽季氣勢，本月底美網大滿貫再拚佳績。

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