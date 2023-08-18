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NBA》新球季完整賽程出爐 馬刺法國狀元10月26日首戰獨行俠

2023/08/18 07:02

溫班亞瑪。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 NBA公布2023-24新球季完整賽程，除了日前美媒搶先曝光的開幕戰、耶誕大戰等，所有重要日程已全數出爐，其中眾所矚目的法國怪物中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama），例行賽處女秀可望在台灣時間10月26日的「德州內戰」粉墨登場。

10月25日上午7點半開幕戰，由金塊衛冕冠軍在主場領取總冠軍戒指，迎戰詹姆斯（LeBron James）為首的湖人老冤家，重演上個賽季西部決戰戲碼；第2場10點由太陽隊客場挑戰勇士，老牌控衛保羅（Chris Paul）加盟灣區大軍後即將首度對決鳳凰城老東家。至於馬刺隔天上午9點半家中面對來犯的獨行俠，這也將是新科選秀狀元溫班亞瑪首度在聯盟例行賽出擊。至於5場聖誕大戰，則為公鹿對尼克、七六人對熱火、塞爾提克對湖人、獨行俠對太陽、勇士對金塊。

例行賽將一路打到2024 年4 月15 日結束，附加賽4 月17至20 日舉行，緊接著季後賽4月21日開打，至於總冠軍G1將於6 月 7 日點燃烽火。新球季賽程表中30支球隊各自只有80場，而非過往82場例行賽，因為剩下的2場，取決於11 月初聯盟引進全新賽制「季中錦標賽」進行情況。

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