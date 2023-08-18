MLB》比大谷翔平更適合大都會？美媒分析該簽「日本最強投」的原因

山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年迎來失望賽季，但老闆寇恩（Steve Cohen）的口袋深度絕對不容忽視。儘管本季的失敗讓他們明年可能錯失追逐二刀流巨星大谷翔平的機會，但有美媒卻認為或許大谷並不是最佳選項，而真正適合大都會的人選另有其人，那就是日職歐力士王牌山本由伸。

大都會在交易大限後進行清倉拍賣，有報導指出明年將大都會的「過渡」球季，但顯然《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）並不這麼認為，他相信大都會還是會從自由市場簽下球員，但不會是30幾或40歲的未來名人堂投手。羅森索認為，大都會在自由市場上的頭號人選是山本由伸。

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大都會總管艾普勒（Billy Eppler）今年季中曾到日本觀看去看山本由伸的投球，羅森索撰文指出，山本由伸過去在日職兩個賽季連拿2次澤村賞，本季防禦率更只有1.50。且最重要的是他年僅25歲，也許他引起的熱潮遜於大谷，但也絕對夠轟動。

美媒《FanSided》則指出，球探對山本由伸讚譽有加，對他的指叉球與曲球更是讚不絕口，也稱讚他的出手速度與控球，並認為他以20-80分量尺的球探評分來看，更勝於現任大都會日籍強投千賀滉大。另外，山本由伸日職生涯防禦率為1.79，千賀滉大則為3.30，而千賀在大都會表現出色，更別提山本。

《FanSided》還點出，要簽下大谷可能必須奉上超過10年的超級大約，這會讓大谷在快合約走完時逼近40歲，很難期望他屆時還能維持現在身手。因此《FanSided》認為，若大都會能簽下山本，以及一、兩名吃局數的工作馬，明年球季依舊充滿競爭力，而山本的前景看好，又比大谷便宜與年輕，會是最合適的選擇。

大谷翔平。（資料照，今日美國）

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