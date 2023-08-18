MLB》吉田正尚復活單場雙安打擊率重返3成 「故事哥」5支0吞2K

吉田正尚。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今作客國民，先發投手塞爾（Chris Sale）主投4.1局就退場，牛棚擋不住國民攻勢，終場以7：10敗下陣來，不過近期陷入低潮的日本強打吉田正尚展現復活姿態，單場雙安。

紅襪今在3局靠卡薩斯（Triston Casas）陽春砲先馳得點，不過該局下半就因德弗斯（Rafael Devers）的失誤讓國民追平比數。

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塞爾在5局上連投兩個保送後被換退場，國民馬上開啟猛烈攻勢，該局一舉攻下5分大幅超前，6局下國民再靠梅內塞斯（Joey Meneses）的長打在內拿下3分，他今一人就包辦5打點。

國民先發投手柯賓（Patrick Corbin）繳出6局僅失1分的優質先發，牛棚卻在7局出狀況，賈西亞（Robert Garcia）挨了烏里耶斯（Luis Urias）一發滿貫砲以及德弗斯兩分砲，讓紅襪追到2分差，國民換上馬查多（Andrés Machado），他順利三振掉史托瑞（Trevor Story）沒再讓傷害擴大，「故事哥」今5打數繳白卷吞2K，打擊率下降至0.226。

擔任先發左外野手的吉田正尚一樣吞下2次三振，不過4打數有2支安打，打擊率重返三成。一度成為聯盟打擊王的他明星賽後陷入低潮，今天是時隔3場再度進入先發打線，睽違9場再度單場雙安，教練團讓他暫時休息看來收到效果。

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