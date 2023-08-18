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MLB》總管稱自家球隊「失敗者」 前紅襪強投痛批：憑什麼贏球

2023/08/18 08:59

布魯姆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在交易大限前並未做太多關鍵補強，總管布魯姆（Chaim Bloom）更在當時記者會上稱自家球隊為「失敗者（underdogs）」，此言論引起不少媒體與球迷反彈，前紅襪明星終結者佩柏本（Jonathan Papelbon）也對此感到不滿。

現任《NESN》電視台分析師的佩柏本在Podcast中批評布魯姆，「如果總管都說你們是弱隊了，那我們幹嘛補強？球員們會怎麼想？這言論無疑讓人覺得我們不會贏球，那球員還能期待什麼？如果總管在球隊與這座城市製造這種情緒，憑什麼奢望球員打進季後賽？」

佩柏本認為，管理層必須對球員展現支持，「若不這麼做，球隊無法贏得冠軍，季後賽也不會走太遠。如果沒有管理階層與球員互相照應、支持，試圖做出改變，你是沒辦法獲勝的。」

然而即使機會渺茫，紅襪的季後賽之路還有一線生機，佩柏本指出，是因為總教練柯拉（Alex Cora）在執掌兵符方面出色，「考量他今年所面臨陣容大洗牌的情況，他是今年最棒的總教練。他時常得對小聯盟升上來的球員報告現況，有些人我甚至根本不知道是誰。」他認為柯拉的工作相當艱難，而這都是管理層造成的後果。

紅襪目前落後美聯第三張外卡的藍鳥3.5場勝差，美媒《FanGraphs》昨天指出，紅襪進入季後賽的機率為16.8%，因此紅襪仍有些微機會，但必須克服陣容中的弱點，以及聯盟中最困難的剩餘賽程之一。

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