中職》王柏融世紀交易 林子偉啟蒙教練毫不意外

林子偉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕林子偉風光加盟樂天桃猿，明天將迎來個人中職首秀，昔日高雄忠孝少棒的啟蒙教練吳瑞山，當年溫情說服他的阿嬤，讓孫子加入棒球隊，才成就後來的「子海嘯」。

林子偉原就讀高雄那瑪夏山區的民生國小，吳瑞山回憶道，有一次球隊到那瑪夏移地訓練，看到林子偉跑得很快，就問他的阿嬤：「子偉運動能力比哥哥子涵還好，現在哥哥在球隊，弟弟怎麼沒來一起打球？」阿嬤說，林子偉是家中最小的，希望留在身邊陪她。

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於是，吳瑞山對阿嬤溫情喊話奏效，林子偉在小三轉學到忠孝國小開啟棒球之路；吳瑞山表示，林子偉國小畢業身高不到150公分，身材不突出但天分很好，主守游擊兼投手，如果張閔勛投球，他就客串蹲捕，打跑守俱佳。

吳瑞山透露，有一年謝國城盃國手選拔賽，林子偉打擊率高達8成，至今仍是該賽事紀錄，因打擊太出色，後來對方投手遭遇他都選擇投保送，不敢硬碰硬以免挨打。

樂天以王柏融返台議約權與王溢正、翁瑋均、藍寅倫，向台鋼雄鷹換來選秀狀元林子偉，吳瑞山坦言不會感到意外，強調若他是台鋼總教練洪一中也會這樣換，「台鋼只有1個林子偉，效益或許不大，但換來幾名有經驗的球員，對新球隊幫助就很大，洪總非常注重球員品行和自律，相信選這幾人各方面都沒問題，他們來到台鋼能帶來良好的化學效應。」

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