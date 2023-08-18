MLB》驚天逆轉三分砲+單場5支5 水手少主豪寫3大紀錄（影音）

J.羅德里奎茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今作客皇家，少主J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）火力全開，不僅單場5支5，還敲出逆轉三分砲，率隊以6：4拿下勝利，打出生涯代表作。

「J-Rod」近況火燙，昨面對皇家單場6支4，今在系列賽最終戰維持手感，2局敲安助隊先馳得點，6局再敲超前二壘安打，8局上在球隊以2：4落後之下，逮中皇家投手赫南德茲（Carlos Hernández）97英哩的速球，一棒形成左外野方向逆轉三分砲，看到球確定出牆的瞬間，他也霸氣甩棒、展現狂放不羈一面。

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總計J.羅德里奎茲今5打數5安打5打點，賽後打擊率0.269，這發逆轉三分砲也是他本季第20轟，成為繼皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）後，大聯盟第二位生涯前兩個球季都能締造20轟20盜的選手。

根據《ESPN Stats & Info》指出，「J-Rod」是自2002年皮耶（Juan Pierre）後，第一位能在一場晚場比賽敲4安、又在隔天日場比賽貢獻5安的球員，他在這個系列賽面對皇家狂敲12安，同時寫下隊史新猷。

JULIOOOOOOOO!



He's 5-for-5 and his last hit was DESTROYED! pic.twitter.com/9G6ckUHrXs — MLB （@MLB） August 17, 2023

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