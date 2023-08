MLB》驚天逆轉三分砲+單場5支5 水手少主豪寫3大紀錄（影音）

J.羅德里奎茲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕水手今作客皇家,少主J.羅德里奎茲(Julio Rodríguez)火力全開,不僅單場5支5,還敲出逆轉三分砲,率隊以6:4拿下勝利,打出生涯代表作。

「J-Rod」近況火燙,昨面對皇家單場6支4,今在系列賽最終戰維持手感,2局敲安助隊先馳得點,6局再敲超前二壘安打,8局上在球隊以2:4落後之下,逮中皇家投手赫南德茲(Carlos Hernández)97英哩的速球,一棒形成左外野方向逆轉三分砲,看到球確定出牆的瞬間,他也霸氣甩棒、展現狂放不羈一面。

總計J.羅德里奎茲今5打數5安打5打點,賽後打擊率0.269,這發逆轉三分砲也是他本季第20轟,成為繼皇家小惠特(Bobby Witt Jr.)後,大聯盟第二位生涯前兩個球季都能締造20轟20盜的選手。

根據《ESPN Stats & Info》指出,「J-Rod」是自2002年皮耶(Juan Pierre)後,第一位能在一場晚場比賽敲4安、又在隔天日場比賽貢獻5安的球員,他在這個系列賽面對皇家狂敲12安,同時寫下隊史新猷。

