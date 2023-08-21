NBA》波爾將成為更好的球員？ 勇士老將受訪點出關鍵

波爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在波爾（Jordan Poole）被球隊交易後，曾效力勇士多年的伊古達拉（Andre Igoudala）仍非常關心這位小老弟，為此他受訪時特別談到了他對波爾的看法及對其未來表現的預測。

伊古達拉在一檔Podcast節目中談到波爾時表示:「去年他場均能砍下20分，同時也是去年少數我們隊上能製造機會上罰球線的選手，但人們卻都把勇士糟糕的表現歸咎於他，認為他應該表現得更好。」

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此外伊古達拉也談到了他對於波爾加盟巫師的看法，他認為波爾很難在眾星雲集的勇士發光發熱，所以勇士才會選擇拿他換回保羅（Chris Paul），同時他也覺得波爾在巫師能繳出比上賽季更好的成績。

此外伊古達拉曾告訴波爾他既然擁有了自己的球隊（指巫師）就必須有不一樣的表現，作為一個球隊的看板球星需要承擔很多責任，在勇士他完全不用擔心這個問題，但現在到了巫師情況就完全不同了。伊古達拉表示自己仍定期與波爾聯絡，同時也已經看到了波爾的改變:「他已經開始邁向正確的部分，前幾天我問他是否了解自己的隊友時，普爾能完全了解每個隊員的一切，這讓我覺得他已經開始往成功的道路上邁進。」

伊古達拉之所以能成為勇士的球隊精神領袖在於其豐富的球場經驗和閱歷，球員及教練都非常尊敬他。若波爾接下來能多聽從伊古達拉的建議並持續嘗試，那他將有望在巫師成為一位更出色的球員。

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