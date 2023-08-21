MLB》大谷翔平締造本季無人預料壯舉 官網：完全瘋了

大谷翔平今年在美聯全壘打排行榜上遙遙領先。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網撰文列出本季10大驚奇事件，其中大谷翔平位居美聯全壘打王，且遙遙領先第二名的狀態讓作者直言，「我們需要說一個投手在全壘打排行榜領先聯盟是完全瘋了嗎？」

大聯盟記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）在列出10項本季沒人預料到會發生的事情，第五名提到大谷翔平現在是美聯全壘打的領先者，而且領先很多。

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卡斯楚文斯指出，大谷翔平在8月前敲出39轟，比賈吉（Aaron Judge）在去年同期少3轟，而在8月狀態有所冷卻後，大谷翔平看起來已經不會再威脅到賈吉去年寫下的美聯單季全壘打紀錄。

儘管大谷翔平本季恐怕無法挑戰賈吉的全壘打紀錄，但卡斯楚文斯直言，考慮到他3.17的防禦率，在投手丘上130.2局送出165次三振，如果他沒辦法破紀錄，人們大概也都會原諒他。且在該文截止前，大谷翔平已經敲出43轟，比第二名的白襪羅伯特（Luis Robert Jr.）還多11轟「我們是否需要說一個投手在聯盟全壘打榜領先是完全地、極度地瘋了嗎？」

金鶯隊在今年沒有透過自由市場的重大補強依舊表現絕佳，有高機率終結季後賽荒。（資料照）

而除了大谷外，卡斯楚文斯其餘9項事件為1.金鶯在沒有大幅補強的情況下表現驚人。2.洋基、大都會、教士與紅雀可能全部錯過季後賽。3.遊騎兵在沒有德葛隆（Jacob deGrom）的情況下依舊維持強大。4.阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）正在創造盜壘歷史。6.紅人與馬林魚是季後賽競爭球隊。7.雙城的輪值很棒。8.2022-23年的自由市場的頂尖球星表現不佳。9.光芒打線的全壘打數大幅提升。10.投手因為新規則的違規次數很少。

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