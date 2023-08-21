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MLB》透納9上致勝二壘安打 洋基狂敲4轟仍創28年來最慘紀錄

2023/08/21 07:35

透納。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕基襪大戰最終戰，此役砲聲隆隆，雙方共出現5支全壘打，然而包辦3轟得洋基卻還是無法笑到最後，以1分差不敵紅襪，吞下隊史自1995年來的首次8連敗。

雙方在前7局戰成5：5平手，紅襪德佛斯（Rafael Devers）、透納（Justin Turner）皆有開轟演出，吉田正尚也靠內野滾地貢獻1打點；洋基則是東岡凱爾（Kyle Higashioka）、托瑞斯（Gleyber Torres）與沃爾普（Anthony Volpe）開轟，其中沃爾普的全壘打更是7局下一發關鍵追平三分砲。

洋基在8局下一度有機會逆轉，沃爾普在2出局敲出左外野方向一壘安打，一壘上的凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）一路衝回本壘得分，不過紅襪提出挑戰後改判，戰局依舊平手。不料9局上紅襪立刻反攻，透納在1出局一、三壘有人時對終結者霍姆斯（Clay Holmes）擊出二壘安打，以6：5超前。

9局下洋基首名打者艾倫（Greg Allen）一上場就開轟，不過經改判後認定是一支二壘安打，拉梅修（DJ LeMahieu）又獲得觸身球上壘，洋基得分的大好機會輪到賈吉（Aaron Judge）與托瑞斯，但兩人皆吞K，羅特維特（Ben Rortvedt）擊出中外野飛球出局，洋基以5：6敗給紅襪，系列賽遭橫掃。

洋基吞下28年來的首次8連敗，只要再輸一場就會創下41年來首次9連敗紀錄。自賈吉受傷缺席後至今，洋基僅拿下24勝39敗，本季戰績60勝64敗，落後外卡第三名的水手已多達9場。

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