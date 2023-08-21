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MLB》超越蝴蝶球傳奇！薛哲生涯3344K躍居歷史三振王第11名（影音）

2023/08/21 08:01

薛哲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今迎戰釀酒人，塞揚強投薛哲（Max Scherzer）今於3局上飆出生涯第3343次三振，躍居大聯盟歷史三振排行榜第11名，不過他今天也遭遇到控球危機提前退場，釀酒人終場以6：2成功踢館。

薛哲今在3局上面對首名打者圖蘭（Brice Turang），用一記94.7英里速球讓打者揮空三振，生涯三振數來到3343K，正式超越蝴蝶球傳奇尼可羅（Phil Niekro），躍居大聯盟三振榜第11名。

然而薛哲的災難也在3局上發生，他三振圖蘭後送出2次保送和被擊出一支安打攻佔滿壘，儘管他3球三振桑塔納（Carlos Santana），但接著他又控球失準，連續投出觸身球與四壞球保送，讓釀酒人兵不血刃攻下2分。

4局上連抓2出局，但又被泰勒（Tyrone Taylor）與耶利奇（Christian Yelich）敲二壘安打掉分後退場。薛哲今只投3.2局，三振與保送各4次，失掉3分自責分。

遊騎兵在3局下靠著席格（Corey Seager）陽春砲進帳1分，釀酒人則是在8局上靠泰勒三壘安打與桑塔納一壘安打再下兩城。遊騎兵9局上最後反攻，塔維拉斯（Leody Taveras）僅擊出內野滾地球追回1分，最終於自家主場不敵來訪的釀酒人，薛哲也吞下本季第5敗。

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