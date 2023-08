MLB》超越蝴蝶球傳奇！薛哲生涯3344K躍居歷史三振王第11名（影音）

薛哲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵今迎戰釀酒人,塞揚強投薛哲(Max Scherzer)今於3局上飆出生涯第3343次三振,躍居大聯盟歷史三振排行榜第11名,不過他今天也遭遇到控球危機提前退場,釀酒人終場以6:2成功踢館。

薛哲今在3局上面對首名打者圖蘭(Brice Turang),用一記94.7英里速球讓打者揮空三振,生涯三振數來到3343K,正式超越蝴蝶球傳奇尼可羅(Phil Niekro),躍居大聯盟三振榜第11名。

Career strikeout No. 3,343 moves Max Scherzer past Phil Niekro and into 11th place on the all-time list! pic.twitter.com/nSNT0IaXD6