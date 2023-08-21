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MLB》極速僅144KM飆7K！官網盛讚柳賢振「聰明的投手」（影音）

2023/08/21 08:22

柳賢振。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今踢館辛辛那提，團隊火力全開、敲出5轟，南韓籍先發投手柳賢振主投5局無責失飆出7K，合力助楓葉軍團以10：3擊敗紅人，收下2連勝，目前落後外卡0.5場勝差。

柳賢振去年進行TJ手術，遲至今年8月才重返投手丘，台灣時間14日面對小熊隊主投5局失2分，終於進帳睽違444天的勝投。

今天面對紅人迎來本季第4場先發，柳賢振主投5局被敲4支安打，失掉2分都非自責分，並飆出傷癒復出最多的單場7K，在隊友火力援護下笑納本季第2勝，賽後防禦率1.89。

柳賢振今用了83球，最快球速僅89.6英里（144公里）、直球均速87.4英里（140.6公里），除四縫線用了46%外，另外還有變速球、曲球、卡特等武器，整場比賽最慢球速為曲球的65.5英里（105公里）。

36歲的柳賢振經驗老道，沒有火球靠智取，讓紅人年輕強打群難以招架，也讓大聯盟官網盛讚是聰明的投手，他奪勝後表示，賽前就預測紅人打者會相當積極，所以努力搶到球數領先，「這是最主要的策略，我也能夠執行，當然球隊在比賽不久就進帳很多分也很重要。」

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