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MLB》紐約大都會台灣日8/27登場 台式應援備受期待

2023/08/21 08:05

樂天女孩林襄。（取自大都會台灣日臉書）

〔中央社〕美國職棒大聯盟紐約大都會年度台灣日預定一週後登場，樂天女孩將到場散發台式應援熱情。套票銷量直逼5000張，有機會打破去年台灣日締造的隊史主題日最高售票紀錄。

大都會台灣日（Mets Taiwan Day）預定美東時間27日在紐約花旗球場舉辦，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」7名成員將現身加油，包括隊長籃籃，為2005年活動開辦以來首度邀請中華職棒球團啦啦隊到場助陣。

除賽前場外表演及粉絲見面會外，大都會球團也安排樂天女孩在場內表演，在大聯盟賽場上展現原汁原味的台式應援精神。

本屆台灣日開球嘉賓為資深球評曾文誠，球團安排曾文誠友人、廣告導演盧建彰接球。

此外，旅美大提琴家郭虔哲將在賽前演奏美國國歌。郭虔哲7月接受中央社訪問時說，這首美國國歌大提琴版本由他親自改編，屆時將穿著印有台灣字樣的球衣，在本壘附近面對觀眾演奏，預期這會是他「這輩子最光榮的時刻」。

上屆台灣日獲中職傳奇球星「恰恰」彭政閔開球加持，近5000張套票銷售一空，成為大都會隊史最暢銷主題日。本屆活動套票銷量直逼5000張大關，有望再創新高。

大都會台灣日是大聯盟30支球隊中歷史最悠久、規模最盛大的台灣主題日，除2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦外年年登場，今年邁入第18屆。奧克蘭運動家、洛杉磯天使5月分別舉辦台灣日，也都請到樂天女孩助陣，但票房不及牌子最老的大都會台灣日。

為回饋球迷，本屆大都會台灣日與紐約台灣商會合作，隨票附贈繡有Taiwan字樣、背號1號的黑色款紀念球衣。

自2021年季中回歸以來，大都會只有週五主場出戰才會身著黑色球衣。前2屆大都會台灣日贈送的紀念球衣分別為白、藍色，比較常見。

本屆活動另一賣點是大都會對戰的天使「二刀流」球星大谷翔平，此役是這個例行賽季他最後一次在紐約出賽。他近期因手臂疲勞跳過一次先發，預計23日登板迎戰辛辛那提紅人，大都會台灣日當天可能以指定打擊身分出賽。

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