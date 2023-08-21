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MLB》報昨日一箭之仇！藤浪晉太郎對運動家後援1局飆K無失分（影音）

2023/08/21 08:49

藤浪晉太郎。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今以12：1血洗運動家，9局下金鶯推出昨日挨轟的日本火球男藤浪晉太郎登板，他主投1局飆出1次三振無失分，最快球速達到100.9英里（162.3公里）。

藤浪於去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，今年年初以1年325萬美元（約新台幣9983萬元）合約加盟運動家，並於台灣時間7月20日被運動家送往美東火藥庫，從金鶯換來左投盧卡斯（Easton Lucas）。

藤浪昨天首度對決老東家，後援1局被打1支全壘打失1分。今天9局下再度面對運動家，藤浪一上場就被蓋洛夫（Zack Gelof）敲出一壘安打，但隨後讓布萊德（Jonah Bride）敲出雙殺，最後再用橫掃滑球（Sweeper）三振強打魯克（Brent Rooker），上演變相三上三下。

藤浪此役後援1局用16球有10球好球，被擊出1支安打、飆1K無失分，賽後防禦率降至7.96。而金鶯今火力全開，全場擊出17支安打，包含3發全壘打猛灌12分；運動家僅靠著魯克7局下陽春砲進帳1分。

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